台灣豬品質再獲肯定 防檢局：種豬新增輸出菲律賓

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）防檢局今天表示，台灣種豬除已穩定輸出越南、香港，再從駐菲律賓代表處傳來好消息，菲律賓農業部通知核准台灣7家種豬場輸銷種豬至菲律賓，顯示台灣豬品質獲國際市場肯定。

行政院農業委員會今天發布新聞指出，2023年嶄新一年的開始，從駐菲律賓代表處獲知菲律賓農業部核准7家台灣種豬場，可輸銷種豬至菲律賓。

防檢局副局長徐榮彬接受中央社記者電話訪問時說明，台灣種豬品質優良，近年持續輸出香港、越南，每年各約1000頭左右；另外，加工豬肉也可外銷日本、新加坡、澳門及香港。

他並說，2018年中國爆發非洲豬瘟以來，疫情肆虐全球，台灣迄今防堵有成，並成功撲滅口蹄疫，於2020年6月間，獲世界動物衛生組織（WOAH）通知改列為口蹄疫非疫區，優質安全的生產環境，助台灣種豬再獲准輸出菲律賓，證實台灣豬獲得國際市場肯定。

防檢局補充，這次新增台灣種豬可輸出菲律賓，是經過台菲諮商、議定檢疫條件，並積極爭取菲律賓在2022年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間派員來台實地查核種豬生產設施的成果。

另外，為了讓台灣生鮮豬肉得以恢復出口日本等市場，農委會已規劃今年起展開拔針規劃，7月進入全面拔針，預計至113年6月為期一年沒有案例，同年7月過後可以準備向WOAH申請為非疫區。（編輯：陳政偉）1120131