中小學13日開學潘文忠提收心5要點 首重調整作息

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（中央社記者陳至中台北11日電）中小學即將於2月13日開學，教育部長潘文忠今天提出5點收心筆記，首重調整作息時間，呼籲學生早睡早起和飲食均衡，以滿滿活力迎接新的學期。

潘文忠今天在社群平台臉書（Facebook）發文，提出5點「收心筆記」，包括調整作息時間、注意飲食健康、確認開學用品、聯繫同學感情、探索興趣志向。他也建議寒假最後幾天，可以安排一些靜態活動，收斂心情以迎接即將到來的開學生活。

教育部臉書粉絲專頁昨天也提出收心步驟，建議家長與孩子一起動手整理書包。除了要放入文具、書本、個人用品。教育部也幽默地說，記得把書包裡的貓抱出來。這則貼文引起1000多次轉貼分享，許多網友紛紛貼出家裡寵物的照片，直說貓真的很愛躲進書包。

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中央流行疫情指揮中心日前宣布2月20日起鬆綁口罩措施，除指定場所仍強制戴口罩，其他採建議或自主決定。學校部分，考量剛開學、馬上又有228連假，許多師生出遊，延後到3月6日才放寬。

教育部主任秘書廖興國接受媒體聯訪指出，3月6日後，校園中戴口罩的規定就跟社會一樣，沒有再特別劃分，而是參照指揮中心的特定場所，例如校內健康中心、保健室比照醫療場所；接駁車、娃娃車比照大眾運輸工具，仍要配戴口罩，其餘回歸自主。（編輯：陳政偉）1120211