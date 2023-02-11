作品「木出東方」融光影效果 台東公東學生奪優勝

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萬能科技大學主辦的「桃藝盃－第2屆木藝設計競賽」，台東公東高工學生黃鈺傑以作品「木出東方」奪得優勝。（公東高工提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月11日

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）「桃藝盃」木藝設計競賽，台東公東高工學生黃鈺傑作品「木出東方」奪得優勝。他說，以歷年來公東學生為家具及木工產業創造的輝煌成就作為設計理念，並融入光影效果。

台東縣私立公東高級工業職業學校今天發布新聞稿表示，日前由萬能科技大學主辦的「桃藝盃–第二屆木藝設計競賽」，公東高工家具木工二年級學生黃鈺傑的作品「木出東方」、室內空間設計科二年級學生陳顯烜作品「大自然的結合」、室內空間設計科二年級學生劉鑫然作品「木彩」，分別奪得優勝與佳作的佳績。

公東高工表示，這次競賽主題以「光+木」二者為創作題材進行發想設計，以設計創意發想及木藝實作過程方式競賽。這次競賽是由學生自行報名參賽，3名學生不僅是第一次參加競賽，更是首次接觸這種實物設計與施作整體作業模式的比賽。

黃鈺傑透過新聞稿表示，首次參與全國性家具產品設計競賽，作品名稱「木出東方」，以公東高工位居台灣東部與家具木工科歷年來學生們為家具及木工產業創造的輝煌成就為設計理念，融入光影效果，很高興獲得優勝，也感謝學校提供資源支持及老師的教學與指導。

陳顯烜表示，參加這次「桃藝盃」從設計到製造前後都遇到很多問題。不管是設計不合理重改或者製造上材料、機器操作，都是需要克服。

校長李恭榮表示，「桃藝盃」是典型產學合作競賽，全國各高中職校參賽人數屢創新高，今年公東二年級學生首次參與產學合作舉辦的競賽就榮獲優勝與佳作的亮麗成績，相當不容易。（編輯：謝雅竹）1120211