禁止自新加坡攜豬肉入境 陳建仁要求加強把關

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（中央社記者賴于榛台北11日電）新加坡爆出非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心昨天宣布，禁止自星國攜豬肉入境或郵寄豬肉品來台。行政院長陳建仁今天表示，已要求加強把關防檢措施與宣導，務必守住台灣的非疫區國家地位。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天指出，新加坡7日發現野豬屍體確診非洲豬瘟，並在9日向國際組織通報，因此自昨天起，禁止從新加坡攜帶豬肉品入境，或從新加坡郵寄豬肉品來台。

陳建仁晚間透過臉書表示，自星入境旅客攜帶豬肉製品入台，初犯罰款新台幣20萬元，再犯者將重罰100萬元，且外來人士必須當場繳清，否則就直接遣返。

他說，目前為止，連同新加坡在內，亞洲已經有中國、香港、澳門、越南、韓國等計19個地區與國家發生非洲豬瘟，提醒民眾千萬不要違規攜帶、寄遞傳播疫情風險高的豬肉製品回國。

陳建仁表示，他已指示相關部會與防檢單位，加強把關防檢措施並宣導，務必要守住台灣的非疫區國家地位，讓民眾能夠安心食用肉品。（編輯：張均懋）1120211