北市立人高中確定停辦 教育局：依判決要求清算

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市私立立人高中遭最高行政法院判決確定停辦，台北市教育局今天表示，將依判決要求立人中學辦理解散及清算，並向其他縣市確認校方聲稱擬遷校相關事宜。

台北市立人高中前身為創立於中國上海的三極電信學校，民國42年在台復校後，直到107年因校長出缺、財務狀況不佳等因素向台北市教育局申請停招，此後教職員陸續全數辭任、再無學生就讀，教育局屢次督導仍不見改善，在109年勒令停辦。

台北市教育局副局長陳素慧今天接受媒體電訪時說明，立人高中停招後，學校已無法正常運作，也沒有提出未來發展方向、擬定還款計畫等，教育局因此陸續請校方依法辦理停辦，再經私立學校諮詢會決議勒令停辦。

陳素慧指出，立人高中不服提起行政訴訟，最高行政法院判決已出爐，認為教育局處分無誤，所以之後將依判決要求立人高中自行辦理解散及清算，若校方不願，則會向法院申請指派公正第三人作為清算人執行。

陳素慧指出，立人高中興訟主張沒有要停辦、要將學校遷建至多年前於他縣市購買的土地上，教育局會進一步向校方所稱的縣市政府確認相關事宜。（編輯：李亨山）1120212