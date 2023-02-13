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台大學生營隊與青年旅館鬧糾紛 校方：正釐清事件

2023/2/13 10:30（2/13 11:09 更新）
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台大管理學院日前舉辦營隊，入住的青年旅館在臉書控訴學生營隊不遵守規定，製造房間髒亂。圖為台大校門口。（中央社檔案照片）
台大管理學院日前舉辦營隊，入住的青年旅館在臉書控訴學生營隊不遵守規定，製造房間髒亂。圖為台大校門口。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北13日電）有旅館業者在網路社群指出，台灣大學的學生營隊不遵守規定，製造房間髒亂，與旅館鬧出消費糾紛。校方今天表示，目前正在釐清事件全貌。

台大管理學院日前舉辦營隊，營隊入住的青年旅館卻在臉書公開控訴，接待206名台大管院學生營隊，事後卻發現營隊沒有按照合約內容，不只在房間飲食製造髒亂，還弄壞窗簾、垃圾也不分類，文中附上現場髒亂的照片。

台大管院營活動負責總召稍早出面回應這起事件，強調當下對於每件事都有積極回覆，並沒有逃避任何責任，對業者突然在各種社團及粉專發文的動機無法理解。

台大管院營活動負責總召提到，非常願意對造成的損害進行賠償，希望能跟業者好好溝通後續的處理事宜，但這件事件後，很遺憾雙方可以對話的空間幾乎消失，希望能聯絡上，並盡速讓此事有對雙方都公平的處置。

對此，台灣大學僅透過文字向媒體表示，目前正在釐清事件全貌。（編輯：張雅淨）1120213

#台大
#青年旅館
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