春節後旅遊市場買氣旺 228、清明國內外都超夯

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（中央社記者余曉涵台北13日電）今年上半年連假多，民眾出遊意願高，據業者觀察，即將到來的228及清明連假國內外旅遊產品買氣旺盛，國外目的地以日本最受歡迎，越南峴港異軍突起，國內以離島及宜花東為主。

根據行政院人事行政總處公布的2023年行事曆，今年3天以上的連續假期一共有9個，其中有6個都在上半年，讓民眾方便鎖定連假安排旅遊，旅行社收到的國內外行程預定數或詢問量都超高。

228連假由於跟春節假期較近，並非旅遊業者主打的連假產品線，但是根據易遊網國外機票銷售數據來看，東北亞、東南亞短程旅遊產品買氣熱，東京、大阪、首爾、曼谷等航點都相當熱門；國內部分仍是以旅遊景區最好，花東、台南、嘉義、墾丁的預訂狀況佳。

易飛網也指出，農曆年後出國旅遊需求通常較低，但易飛網目前收到的需求量是相對往上提升，228連假商品基本上已銷售完畢，清明連假區間目前架上多數商品皆只剩零星座位數，易飛網針對最夯的日本線行程陸續加開新商品中。

易飛網觀察，最受歡迎的旅遊國家仍以日本為大宗，其中又以北海道及大阪為主，不過今年冬季有幾波寒流，東南亞則較溫暖舒爽，因此選擇前往東南亞國家旅遊的旅客也不少，其中值得一探的是中越峴港，自解封後深受國人喜愛，成為新的旅遊勝地。

清明連假方面則是有爆發的旅遊熱潮，雄獅旅遊表示，今年清明連假長達5天，加上團費價格相較農曆春節降幅達至少3成，吸引不少企業獎勵旅遊或一般民眾都選在此時出發，團體行程買氣最旺的分別為日本、東南亞及歐洲。

雄獅旅遊指出，因清明節檔期適逢日本賞櫻旺季，連假期間的日本賞櫻產品已銷售超過9成，以九州、大阪、東京最受歡迎，其中熊本賞櫻包機，價格有競爭優勢四國松山、德島賞櫻包機行程，目前詢問度也相當熱絡，預估今年將迎來一波賞櫻旅遊潮大爆發。

國旅方面，雄獅旅遊指出，包含離島、宜花東以及南部地區等都相當熱門，推薦旅客可以到金門、馬祖欣賞藍眼淚大爆發；擔心塞車的旅客則推薦鐵道旅遊，可以搭乘藍皮解憂號觀光列車欣賞山海美景，或是搭乘兩鐵旅遊列車來一趟小鎮漫遊之旅。

KKday表示，今年春節業績表現亮眼，1月海外商品銷售不僅比去年12月再成長4成，開工後買氣也很旺，228與清明連假訂單持續湧入中，以清明連假行程最熱門、旅客下單占比達6成。

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KKday說，目前熱賣商品種類前5名，為「樂園票券」、「在地體驗」、「機加酒自由行」、「景點票券」、「特色一日遊行程」，「樂園票券」以全球迪士尼、環球影城最受歡迎；「在地體驗」包含日本和服、韓國韓服、泰國按摩。

「機加酒自由行」則以東京、大阪、首爾、釜山最熱門；「景點票券」近期東京SHIBUYA SKY、TeamLab展覽，以及新加坡濱海灣花園都是旅客必去景點；「特色一日遊」為日本的富士山、京都奈良、天橋立、合掌村的一日遊行程最熱賣。（編輯：陳清芳）1120213