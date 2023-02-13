中大籌設醫院受挫 校方建請調整桃市次醫療區域

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（中央社記者吳睿騏、陳婕翎桃園13日電）中央大學規劃在八德區籌設醫院，但遭到衛福部醫審會不予同意。中央大學發布聲明表示，將建請衛福部評估調整桃園市次醫療區域的可行性。

桃園市八德擴大都市計畫重劃區2010年完工，保留部分土地供國立中央大學設立分校及籌設附設醫院，桃園市醫事審議委員會2021年就審核通過醫院設立計畫書，預計2027年底營運，但衛福部醫審會不予同意。

衛福部醫事司簡任技正李中月接受媒體聯訪時表示，一般而言，大學規劃設立醫院都是因有醫學系學生實習需要，中央大學以學校名義申請，但卻沒有醫學系，審查會認為，校方申請醫院目的性、主體不明，甚至申請內容營運也有疑慮，如人力狀況都待釐清。

另外，李中月說，衛福部對每個區域醫療資源都有相對應劃分，不希望出現某些地區病床數太多狀況，依據目前掌握、控管病床資源審查，中央大學希望成立新醫院的地區醫療資源相對充沛，導致通過機率低。

李中月說，針對各地民眾就醫情形，衛福部今年規劃再度進行全國性檢討、盤點醫療資源，若地方衛生單位發現有擴充資源需求，再釋出床位可能性高；中央大學可以依據衛福部提出意見，評估重新申請意願，校方再度提案，將會再次走程序、審查。

桃園市政府衛生局副局長蘇柏文說，桃園次醫療區包括桃園、蘆竹、大園、龜山、八德、大溪、復興等行政區，前述行政區內已有林口長庚紀念醫院、衛生福利部桃園醫院等具規模醫院，依照醫院設立相關規定，已逼近限制醫院設立門檻，推測衛福部可能因此不同意。

蘇柏文指出，考量中央大學附設醫院所在八德行政區目前尚無醫院設置，且地理位置結合捷運路線網絡，可作為大溪區、復興區等偏鄉醫療中繼站，提升山區醫療資源及醫療可近性，因此擬建請衛福部評估調整桃園市次醫療區域的可行性。

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中央大學發布聲明表示，開發八德校區企圖未曾改變，希望提昇八德、大溪和復興區更好的醫療健康照護，建請衛福部評估調整桃園市次醫療區域的可行性。

中央大學指出，籌設「八德校區智慧健康創新園區」，預計採取促參BOT模式透過引進民間資金進行開發，園區規劃包括智慧健康科技園區、亞洲特色醫療與照護中心、新創基地與國際人才培育中心，將持續在健康科技與人才培育上精進努力。（編輯：方沛清）1120213