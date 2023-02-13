破管致2218戶停氣 欣隆公司：扣減1日基本費

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基隆市工建路一處天然氣管線11日遭挖破引發火勢，造成2218戶停氣，基隆市長謝國樑13日在記者會表示，市府將開罰欣隆天然氣公司新台幣35萬元。欣隆公司表示接受並尊重，也會針對2218用戶，扣減1日基本費。（基隆市議員曾怡芳提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年2月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）基隆市工建路一處天然氣管線11日遭挖破引發火勢，造成2218戶停氣，市府將開罰欣隆天然氣公司新台幣35萬元。欣隆公司今天表示接受並尊重，也會針對2218用戶，扣減1日基本費。

欣隆天然氣股份有限公司業務部經理駱明威，晚間接受中央社記者電訪表示，欣隆公司接受並尊重市府裁罰，也會針對公司人員應變能力和現場狀況掌握等通盤檢討，並配合市府政策積極改善。

針對這次破管造成2218戶停氣約11小時，駱明威指出，依照公司營業章程規定，在同一個月內總計超過72小時，或單次超過24小時停止供氣，應按時數折算日數比例扣減基本費，雖這次事件未達標準，但對於2218停氣用戶，仍會在下期帳單中直接扣減1日基本費。

基隆市長謝國樑上午在記者會指出，市府將依天然氣事業法規定，「輸儲設備有引起災害之虞時，天然氣事業應即採取必要之處置或改善措施」，若有違反規定，處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，市府將裁罰欣隆公司35萬元，並要求改善災害應變措施。

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此外，市府工務處長陳耀川指出，市府將於17日邀請水、電、油、氣單位開會討論3項議題，第1，緊急應變計畫和標準作業流程，每個步驟都要清楚讓市府知道，並請相關單位提供名冊，建立緊急聯絡人機制。

陳耀川表示，第2，欣隆公司在這起事件一直覺得管線不在圖資內，應該不是欣隆公司的天然氣管線，但最後證實是欣隆公司的管線，市府希望相關單位都能找出老舊管線圖資並數位化；第3，水、電、油、氣單位只要有暫停供應情形，市府要求一定要公告7日以上，並加強宣導才可施工。（編輯：方沛清）1120213