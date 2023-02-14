6所百年高中組高爾夫聯盟 首屆邀請賽3月登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南一中、成功高中、新竹高中、台中一中、台中二中、高雄中學6校代表，今天在台南發表「台灣百年六中高校高爾夫聯盟」成立宣言，並宣布第一屆邀請賽將在3月18日舉行。

台灣百年六中高校高爾夫聯盟今天在南一高爾夫球場舉行成立大會，6所學校代表共同簽署成立宣言，希望傳承台灣精神、培育世界公民、推廣運動風氣，推動社會公益。

聯盟提供資料指出，台灣百年六中高校高爾夫聯盟由前立法院長王金平及恒耀關係企業董事長吳榮彬發起，盼藉此平台延續百年校慶的榮光與情誼，讓6校校友更加緊密連結，未來發揮更大影響力，持續貢獻台灣與世界。

聯盟指出，台南一中、成功高中、新竹高中、台中二中及高雄中學等5校成立於1922年，是日治時期提供台籍子弟就讀的中學，去年5所學校適逢創校百年，首度串聯「台灣五中，世紀春風」共同慶祝，並發表教育宣言。

聯盟指出，台中一中則於1915年創立，由霧峰林家等台灣仕紳募資捐地成立，是全台第一所專為台籍子弟創辦的中學。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

今天應邀出席的吳榮彬致詞表示，6所學校在台灣中等教育史上可說是台灣精神象徵，校友在各領域皆有傑出表現，透過聯盟締結與平台設立，未來更能發揚運動家精神，凝聚善的力量。

台南一中校長廖財固表示，「第一屆台灣百年六中高校公益高爾夫邀請賽」預定於3月18日開打，限各校校友報名，由台南一中主辦，除了競逐優勝獎盃外，更結合公益，設置捐款箱，在各洞設計得獎捐款活動，所得善款將捐贈南台南家扶中心與幼幼慈善基金會。（編輯：謝雅竹）1120214