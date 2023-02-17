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清境奔羊節睽違3年登場 百羊千人台14甲逛大街

2023/2/17 13:41（2/17 13:46 更新）
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清境農場奔羊節17日登場，睽違3年，綿羊大軍與千名遊客從青青草原沿台14甲線走至國民賓館廣場，全程約2000公尺，配合活動實施40分鐘交通疏導，民眾開心搶拍。（清境農場提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月17日
清境農場奔羊節17日登場，睽違3年，綿羊大軍與千名遊客從青青草原沿台14甲線走至國民賓館廣場，全程約2000公尺，配合活動實施40分鐘交通疏導，民眾開心搶拍。（清境農場提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月17日
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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）清境農場奔羊節今天登場，睽違3年，112頭綿羊大軍與千名遊客從青青草原沿台14甲線走至國民賓館廣場，一名女遊客說，很開心能與綿羊一起在道路散步，孩子餵羊也覺得很有趣。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天舉辦62週年場慶暨奔羊節活動，吸引逾千人同歡，慶典由禪鼓隊在青青草原綿羊秀場揭開序幕，還有震撼力十足的鼓樂聲迴盪在海拔1800公尺山谷間，舞龍隊獻上「龍鳳呈祥」，及原住民聲樂家胡待明壓軸演唱多首名曲。

清境農場透過新聞稿表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，奔羊節睽違3年盛大登場，112頭綿羊大軍與遊客從青青草原南端票口，沿省道台14甲線一路走至清境國民賓館廣場，全程約2000公尺，配合活動實施40分鐘交通疏導，許多遊客很開心參加活動。

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清境農場表示，奔羊節是仁愛鄉清境地區知名活動，結合當地政府單位、民間協會、統一超商共同舉辦，這次最大亮點是去年剛來的瓦萊黑鼻羊寶寶與「OPEN家族」、「草原聯盟」在國民賓館前廣場與遊客見面同樂，同時祝福民眾今年「羊眉兔氣」、「喜樂羊洋」。

清境農場場長林中行說，受疫情影響，許多活動停辦，希望藉奔羊節回歸，提供遊客優質高山牧場旅遊體驗，進而帶動當地觀光；正值櫻花、梅花等盛開時期，青青草原一片粉紅花海，還有高山賞星專業導覽活動，18日、19日住宿國民賓館遊客可報名參加。（編輯：謝雅竹）1120217

#奔羊節
#清境
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