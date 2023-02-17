亞東醫院支援湖口仁慈醫院 4科6醫照護高齡病患

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新北市亞東紀念醫院副院長彭渝森（前中）與新竹縣仁慈醫院長張達人（前右2）攜手合作，自今年2月起，亞東醫院除一般外科外，陸續新增心臟外科、眼科與骨科等共6名醫師提供醫療服務，照護新竹縣湖口地區民眾健康。（亞東醫院提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月17日

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北亞東紀念醫院今天與新竹縣湖口鄉仁慈醫院攜手合作，亞東一般外科、骨科、心臟外科、眼科的6名醫師，提供新竹在地專科服務，讓許多80歲以上高齡民眾不須舟車勞頓就醫。

板橋亞東紀念醫院下午發布新聞表示，仁慈醫院所在的新竹縣湖口地區為急重症資源不足區，以往民眾如有外科需求，多須前往新竹市或桃園市就醫。

亞東醫院說，亞東承擔新北市急重症照護與分級醫療最後線的角色，因此，將照護範圍輻射到離島偏鄉等醫療資源不足地區，整合醫學中心與地區醫療資源，讓在地民眾獲得最優質的醫療照護，提升民眾就醫的可近性。

新聞稿說，民國109年起，仁慈醫院採購高階外科內視鏡系統，由亞東醫院一般外科醫師李永繁，全時段支援一般外科業務，讓在地民眾可就近就醫或手術。3年來，執行腸胃道、闌尾炎、疝氣、膽囊等腹腔鏡手術，或照護燒燙傷、壓瘡、傷口感染等各種病症，照護超過1萬多人次。

李永繁透過新聞稿表示，新竹縣湖口地區病患與市區病患的手術非常不同，前來求診的民眾多為80歲、90歲的高齡病人，需要更耐心與愛心，讓民眾不須舟車勞頓外出就醫，減少身心與經濟負擔。

亞東說，與仁慈醫院深化合作，今年2月起，除一般外科，陸續新增心臟外科、眼科與骨科，共6名醫師提供醫療服務，照護當地民眾健康。

亞東醫院醫療副院長彭渝森表示，雙方未來持續深化轉診、人才交流，提升湖口地區醫療服務量能與醫療品質，讓民眾在地健康安養。（編輯：李錫璋）1120217