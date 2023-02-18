19日中午起變天 21至24日冷空氣強度接近冷氣團

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央氣象局預報，18日全台都是可見陽光的溫暖天氣。圖為民眾在台北市東湖樂活公園遊玩。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北18日電）中央氣象局預報，今天全台都是可見陽光的溫暖天氣，明天中午左右，東北季風增強，北台灣轉涼有雨，21至24日有一波冷空氣強度接近大陸冷氣團等級。

氣象局說，今天各地大多為晴到多雲，早晚仍偏冷，西半部及東北部低溫攝氏13到15度，其他地方約18、19度，白天太陽出來後，氣溫將明顯回升，除了桃竹苗及中部沿海受低雲覆蓋，高溫在20到22度外，其他各地24到27度，南部內陸可達29、30度，感受溫暖偏熱。

氣象局預測，明天中午左右東北季風增強，北台灣天氣轉涼，北部及東半部雲量增多，轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區為多雲；20日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼，除迎風面北部及東半部有局部短暫雨，受南方水氣北抬影響，恆春半島及南部山區也有局部短暫雨。

氣象局說，21至24日東北季風影響，最冷的時間點在21日晚上至22日清晨，強度接近大陸冷氣團等級。（編輯：陳政偉）1120218