更多編輯台推薦新聞：
AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

19日中午起變天 21至24日冷空氣強度接近冷氣團

2023/2/18 08:21（2/18 09:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局預報，18日全台都是可見陽光的溫暖天氣。圖為民眾在台北市東湖樂活公園遊玩。（中央社檔案照片）
中央氣象局預報，18日全台都是可見陽光的溫暖天氣。圖為民眾在台北市東湖樂活公園遊玩。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北18日電）中央氣象局預報，今天全台都是可見陽光的溫暖天氣，明天中午左右，東北季風增強，北台灣轉涼有雨，21至24日有一波冷空氣強度接近大陸冷氣團等級。

氣象局說，今天各地大多為晴到多雲，早晚仍偏冷，西半部及東北部低溫攝氏13到15度，其他地方約18、19度，白天太陽出來後，氣溫將明顯回升，除了桃竹苗及中部沿海受低雲覆蓋，高溫在20到22度外，其他各地24到27度，南部內陸可達29、30度，感受溫暖偏熱。

氣象局預測，明天中午左右東北季風增強，北台灣天氣轉涼，北部及東半部雲量增多，轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區為多雲；20日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚涼，除迎風面北部及東半部有局部短暫雨，受南方水氣北抬影響，恆春半島及南部山區也有局部短暫雨。

氣象局說，21至24日東北季風影響，最冷的時間點在21日晚上至22日清晨，強度接近大陸冷氣團等級。（編輯：陳政偉）1120218

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#東北季風
#冷氣團
#氣溫
延伸閱讀
大屯火山地震北投明顯搖晃 氣象局：不是斷層引起距前次豪雨已556天 南部水庫盼甘霖挹注氣候資料供給NASA？氣象局：與世界各國分享
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
竹苗金門防10度以下低溫 好天氣持續至19日