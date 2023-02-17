大屯火山地震北投明顯搖晃 氣象局：不是斷層引起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北17日電）台北市北投區今天上午9時8分發生芮氏規模3.1地震，陽明山震度達3級，不少當地民眾感受明顯搖晃，中央氣象局說，這起地震與大屯山的火山活動有關，但非屬噴發型，民眾不必擔心。

根據氣象局地震測報中心資料，這起地震深度4.8公里，震央位於台北市政府北方14.1公里（位於台北市北投區），最大震度台北市陽明山、新北市淡水3級。

地震測報中心主任陳國昌接受中央社記者訪問表示，事實上，這起地震連氣象局發布小區域地震標準都未達到，但因不少當地民眾有明顯感受且關心，所以發布相關資訊。

陳國昌說，這起地震發生地點就在大屯山火山，經過波型研判，是大量地下水灌入造成的大屯火山活動，不是附近山腳斷層引起的地震。

陳國昌說，大屯火山的活動很頻繁，每天約有20至30次，但造成的地震多半是規模1點多，甚至不到1；20年來規模超過3的今天是第17次，上一次是2021年底。

陳國昌說，類似今天這起地震雖與火山活動有關，但不是噴發型，民眾不必太擔心。（編輯：陳政偉）1120217