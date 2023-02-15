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首頁 / 生活

氣候資料供給NASA？氣象局：與世界各國分享

2023/2/15 17:16
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（中央社記者張雄風台北15日電）媒體報導，氣象局長鄭明典日前在臉書發文的白色氣球影片，其實是將台灣的氣候資料供給美國NASA；氣象局今天澄清相關圖片資料為造假，且氣象局探空氣球資料是與世界各國分享，增進氣象預報能力。

中央氣象局長鄭明典11日於臉書發文公布一段34秒縮時影片，片中一個白色氣球吊掛著不明裝置空中飛行。鄭明典並提到「2021年12月31日在合歡山鳶峰停車場，氣球在北北東方仰角約25度，緩慢向東南移動，鳶峰海拔2750公尺。」

此文不久後已被刪除，鄭明典事後證實刪除相關影像，但不方便說明原因。

媒體今天報導，有氣象局氣象站人員爆料，合歡山氣球影片是我們自己投放、從2021年8月20日起提供給美國太空總署（NASA）研究與運用的我國氣候資料，所以被要求刪除。

氣象局今天傍晚發布澄清稿強調，有關媒體報導及社群貼文中相關圖片資料，經氣象局檢視皆為造假，請民眾勿相信。

氣象局進一步指出，氣象局探空氣球資料皆為公開，會與世界各國互相分享資料，增進氣象預報分析能力。（編輯：李亨山）1120215

#氣象局長
#鄭明典
#中央氣象局長
鄭明典
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