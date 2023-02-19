遺珠的美好 高市壽山國中辦「沒得獎」詩畫展

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）為讓學生作品有更多曝光，高雄市壽山國中與在地咖啡館合辦「遺珠故事」詩畫展，展期至2月28日，除展出未在美展中得獎的作品，更邀請全國優秀詩人獎得主鄭智仁指導學生為畫作寫詩。

壽山國中校長林宜家表示，參展作品都是今年美展未得獎作品，在「左咖啡」辦展覽可以讓更多人看到學生的努力，也讓孩子的遺珠不至於成為遺憾，延伸創作能量。

壽山國中今天發布新聞稿指出，學校同仁在搜尋早午餐店的時候，看見店家在臉書上推銷店內的一面牆，廣邀藝術家到店裡布置。校方實際探訪發現用餐的人很多，真能將藝術帶入人群。

林宜家指出，店家知道學生要來辦展，不只免費出借場地，還自掏腰包提供吊鉤與展燈，讓學生作品更顯優美。店家用行動支持孩子的藝術創作，非常用心。

指導老師李佳恂則說，每年為了美展，學生都從5月就開始畫畫，作品需反覆修改，花費許多心思，沒得獎的孩子都會很失落。「沒得獎」作品展讓畫作仍可被看見，「這就是在告訴孩子，創作不只是為了比賽，只要願意投入，總有舞台等待著有心人。」

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展品「輪迴轉生」是學生洪維甯的畫作，畫作呈現陰森詭異風格，尤其是亮黃色蝴蝶相當突兀；但透過她創作的詩，才知道這代表「輪迴」的觀念。畫作傳遞對逝去家人的想念，蝴蝶代表顯眼的記號，也是守候家人的溫柔。

學生郭羽嫣、劉倢安都說，創作時非常想在美展得名，雖與名次錯過相當可惜，但能在咖啡廳展覽相當有收穫。郭羽嫣的圖畫充滿童趣，劉捷安擅長畫出溫馨豐盈的畫面，兩人的作品都很適合在咖啡店展出。（編輯：謝雅竹）1120219