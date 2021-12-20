特教生畫母親烹飪美食 色彩豐富獲評審團大獎

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基隆市府舉辦Vivid Love特殊教育學生美術比賽，安樂高中國中部學生陳泰安（前中）以母親（前左）為他親手烹飪的美食為主題參賽，獲國中特教班第1名和評審團大獎，市長林右昌（前右）頒獎祝賀。中央社記者王朝鈺攝 110年12月20日

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市府舉辦Vivid Love特殊教育學生美術比賽，安樂高中國中部學生陳泰安以母親為他親手烹飪美食為主題，有香蕉、披薩和早餐等，色彩豐富獲國中特教班第1名和評審團大獎。

市長林右昌今天出席在安樂高中舉行的頒獎典禮表示，弱勢和特殊教育學生應該要給予更多資源和關注，因此他特別前來頒獎，希望給予更多信心和勇氣，也向辛苦的家長致意，因為「每一個孩子都是我們的寶貝」。

林右昌也分享小時候的2個志願，第1是當動物園的園長，第2個就是要當一名畫家，勉勵獲獎學生發揮天賦，繼續在畫紙上揮灑。

陳泰安熱愛繪畫，平日喜歡記錄家裡做生意準備的各類食物，這次比賽以母親親手烹飪的美食為主題，有香蕉、披薩和各式早餐，筆觸細膩、色彩豐富體現了活潑性格，獲得國中特教班（特國乙）第1名和評審團大獎。

陳母說，兒子從小就喜歡畫畫，一開始都是看畫本等方式，再憑藉想像模仿作畫，每完成一件作品都會先藏起來，再當作大禮送給她，時常讓她感到驚喜。特殊教育的孩子往往容易被忽略，感謝市府舉辦這次比賽，讓孩子可以透過另一種方式勇敢表達自我。

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基隆市政府教育處長林祝里說，這次比賽共有447件作品參賽，經評選後有133件作品、151名學生得獎，並有2件作品獲得評審團大獎，陳泰安的作品就是其中一件，市府會提供培訓一年的講師鐘點費，希望他發揮藝術潛能，繼續透過畫作表達對母親的愛。

林祝里說，這次因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消實體展覽，為讓更多人欣賞作品，決定將得獎作品翻拍，再由專業導演進行線上展覽平台的設計，預計明年推出線上展覽平台Drawing Miracles 畫出奇「基」2021。（編輯：方沛清）1101220