台灣世界兒童畫展新加坡登場 展現孩童藝術創作力

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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）「有朋自遠方來—台灣世界兒童畫展」於新加坡登場，由駐星代表處與「南洋藝術學院」攜手合辦，展示130多幅包括來自台灣、新加坡、烏克蘭、美國、印尼、馬來西亞的得獎學童畫作。

適逢新加坡兒童節，「有朋自遠方來—台灣世界兒童畫展」今晚於新加坡「南洋藝術學院」舉行開幕式，駐新加坡代表梁國新、南洋藝術學院院長蘇惠蘭及僑界、藝文界等人出席。

梁國新接受中央社記者訪問時表示，這次展覽可看到世界各國不同文化底下，兒童的藝術表現。透過文化、藝術交流，讓台灣軟實力被世界看到，「這是我們非常高興的事情」，希望未來能持續舉辦這類展覽。

根據展覽介紹，駐星代表處在中華民國兒童美術教育學會的支持下，選出80幅台灣與世界各地得獎的兒童畫作，並首次與「南洋藝術學院」合作，優選多幅新加坡學童畫作，一同展出。展期至16日。

蘇惠蘭受訪表示，南洋藝術學院推動學童藝術計畫，參與者從4歲到16歲都有，這次共展示54幅畫作。

她指出，這次展覽讓年幼孩子有相互學習的機會，也藉此平台展示他們的作品，讓他們的家人、朋友欣賞，「這對年幼藝術家來說是很大的鼓勵」。

展覽展示的作品包括新加坡小學一年級學生許浚源的畫作。他受訪說，作品主題是快樂時光（fun time），因為自己很喜歡到水上遊樂園玩，就按照去玩的回憶創作這幅畫。

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台灣學童的作品主題多元，包括原住民文化、防疫人員等。除了台灣、新加坡，展示作品還包括烏克蘭兒童以音樂會為主題的畫作，另外還有來自羅馬尼亞、美國、印尼、馬來西亞、尼加拉瓜、立陶宛等國的兒童創作。

為促進國際文化交流與兒童美術教育發展，自1966年至今，中華民國國立台灣藝術教育館與中華民國兒童美術教育學會合作舉辦「世界兒童畫展」，逾50年來，普遍受到各國支持與參與。（編輯：高照芬）1111007