新北身心障礙巡迴展揭幕 彩筆畫出夢想和人生

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展今天揭幕，副市長劉和然頒獎時表示，畫者克服身心不便，透過彩筆讓自己的人生更精彩，畫出人生的希望、未來與夢想。

「愛在畫中」身心障礙者巡迴展獲獎作者，今天在市府大禮堂接受頒獎，市府社會局表示，今年為第25屆畫展，參選畫作有252件，由新北市藝術教育深耕協會理事長吳望如、新莊區思賢國小教師陳怡儒擔任評審，選出120名得獎者、5名嚴選藝術參展者，與5個績優單位。

新北市副市長劉和然今天在市府頒獎致詞時表示，新北市是多元族群的城市，要尊重差異，彼此包容；透過畫作展現身心障礙者的藝術潛力與生命的經歷。一幅幅構圖鮮明、色彩生動的畫作，展現作者自己的精彩人生，也讓未來的人生朝夢想前進。

社會局說，獲得嚴選的作者蕭建安以模擬人體的樂器、陶笛的抽象畫展現美妙的樂音，另外一幅作品則透過眼神與人物身體的顏色，展現內心的恐懼世界。

獲嚴選組的作者楊英珮，描述電影賽德克．巴萊裡的演員李世嘉、沈藹茹，描繪原住民克服困難的勇氣與熱忱，以及分享部落文化的精神。

目前就讀淡水商工園藝科的詹博雯從小喜歡繪畫，她說，繪畫能讓放鬆心靈，心情不好時就拿起畫筆和紙，畫出腦海裡的東西。她畫的禮盒打開時，是各樣哥德式建築、中國式寺廟甚至樹屋等，希望有天能買房子，像畫中「夢幻的禮物」送給養育她的父母。

淡水區天生國小的蘇尹柔雖不擅表達，但她喜愛藝術，熱愛知名印象派畫家梵谷的作品，臨摹梵谷知名畫作星夜向大師致敬。她用蠟筆一圈圈畫出漩渦般的雲朵，及一顆顆閃亮的星星和絢爛的月亮，通紅的火焰直上星空，象徵藝術家旺盛的生命力。

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「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展獲得嚴選的另外3人包括北新醫院王若英、田昕穎、自閉症服務協進會陳彥瑋。其餘獲獎作者來自於樂山教養院、愛維養護中心、春暉啟能中心及各級學校。不少家長也為孩子留下獲獎的身影，有作者因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，由父母代為領獎，全場以掌聲感謝在天堂的作者。

社會局長張錦麗表示，為鼓勵創作者，即日起至明年1月19日在市府4樓「藝文走廊」櫥窗展出；部分作品明年3月13日至4月12日，將於衛生福利部台北醫院展出。（編輯：李錫璋）1111122