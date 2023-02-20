國發會通過國道7號計畫 119年全線完工

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）歷經15年推動，國發會今天通過國道7號計畫，效益考量健全區域高速公路網、提升高雄都會東側地區高速公路可及性、高雄港區產業便捷聯外運輸，並舒緩國道1號容量負擔。

國家發展委員會下午召開審查委員會，由行政院政務委員黃致達主持，邀集交通部、財政部、經濟部、文化部及內政部等所屬機關與會；高市府由副市長林欽榮率交通局出席。

高市府新聞稿表示，會議結論考量計畫可健全區域高速公路網、提升高雄都會東側地區高速公路可及性、高雄港區產業便捷聯外運輸與區域競爭力，並舒緩國道1號容量負擔等執行需要，決議通過由交通部所提建設計畫，建請行政院同意。

林欽榮表示，國7沿線還有幾項地方及中央重大交通建設工程有關，市府將與交通部成立溝通推動平台，協調相關工程界面，以利工程推動。

高市府會中提出推動過程中面臨各項議題，包括地方上關心用地取得問題，也與高公局達成共識，除了路線要盡量避免拆遷外，也將優先採用設定地上權方式；若採現金補償也會從優從寬，以維護民眾權益。

交通局運輸規劃科表示，國7未來除成為高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路、南部半導體s廊帶產業聯外運輸走廊外，將建構更完整交通路網，改善目前高雄市主幹路網壅塞情形。預估全線通車後，可減少國1市區壅塞路段約24%交通量，減少國10目前壅塞路段(仁武-鼎金系統)約29%交通量，台88線目前最瓶頸路段(五甲-鳳山)也會減少約30%交通量，等於打通高雄市主幹路網任督二脈。

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依交通局資料，國道7號高雄路段建設計畫總建設經費約新台幣1357億餘元，全長約23公里，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區北行至國道10號，未來也將與高雄-屏東第2條東西向快速道路設置系統交流道，轉銜至國1。若計畫能於今年上半年核定後，預計可於民國114年動工、119年全線完工通車。

國道7號從民國99年可行性研究核定後，過程歷經長達15年的推動，環評審查程序就長達10年。高雄市長陳其邁上任後全力打拚交通建設、改善周邊地區交通安全，要求市府團隊積極整備並與交通部共同合作，終於在去年9月通過環評審查。（編輯：孫承武）1120220