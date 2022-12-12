高捷林園線沿線區段徵收 市府重申：不同意不納入

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高雄捷運延伸至林園區，周邊農業區將進行區段徵收，但部分居民反彈，擔憂土地遭強徵。高雄市政府12日重申，不同意的地主不會納入徵收。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月12日

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄捷運延伸至林園區，周邊農業區將進行區段徵收，但部分居民反彈，擔憂土地遭強徵。高市府今天重申，不同意的地主，不會納入徵收，會維持農業區，近期會發公文通知地主。

高雄市政府都市發展局今天新聞稿表示，為避免地主疑慮，近期將再度發文通知1719名地主說明，會尊重地主參與區段徵收意願；不同意的地主，其土地會剔除於都市計畫變更及區徵範圍外，維持農業區且無額外負擔開發費用。全案於後續召開市都委會審議時，也會邀請陳情人列席說明。

高市府規針對捷運小港林園線周邊土地展開都市計畫專案通盤檢討，周邊農業區將進行區段徵收，但部分地主擔憂土地會被強徵，將無家可歸，組自救會抗爭。

都發局先前即表示，針對區段徵收有不同意見者，將優先不納入都市計劃變更範圍，維持農業區使用。都發局今天再度重申，針對農業區變更為都市發展用地的公展草案，凡不同意的地主，土地將不會納入。

都發局表示，已於11月20日以公文請林園區公所及各里里長協助廣為宣達，不同意的地主土地將不會納入，會維持農業區；且不納入變更的土地，依法無須負擔區段徵收任何開發費用。此政策方向已明確，近期將再以公文通知所有地主。

都發局說明，捷運周邊農業區檢討變更，屬於提升都市發展生活機能所需。這項都市計畫變更草案在10月至11月辦理公開展覽，且於林園當地召開3場說明會與居民溝通說明，目前仍是都市計畫公展草案階段，各方意見都會納入供都委會審議。（編輯：孫承武）1111212