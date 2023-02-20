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邊境開放4個月 入境移工逾10萬達疫情前水準

2023/2/20 16:55
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（中央社記者曾以寧台北20日電）勞動部統計，自去年10月13日邊境開放，入境移工達10萬2589人次，恢復至疫情前水準；近期將檢討鬆綁新入境與返鄉重入國移工防疫規定，在報請中央流行疫情指揮中心同意後實施。

指揮中心自去年10月13日起放寬入境人員防疫措施，改進行0+7的7天自主防疫。勞動部今天透過新聞稿表示，統計至今年2月16日止，期間實際入境移工已有10萬2589人次，恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

勞動部勞動力發展署指出，移工入境適用自主防疫0+7措施，入境有症狀才快篩，自主防疫地點以符合1人1室（獨立衛浴）為原則，待遇與國人及旅客入境相同。

移工無論返鄉或是新聘來台，自外國入境者，與外國旅客一致，入境前應持有效入國簽證或重入國許可，並應事前安排好自主防疫居住地點。另外，應儘量避免接觸重症高風險對象部分，因社福移工工作會密集接觸重症高風險對象，需由雇主同意後可於自宅、員工宿舍自主防疫，且每日快篩陰性才得工作。

勞動部與指揮中心並持續觀察入境移工確診人數及確診率變化，多次滾動檢討並逐步鬆綁移工自主防疫措施，包括今年元旦鬆綁新聘家事移工入國前，經雇主同意可於自宅、員工宿舍進行自主防疫，每日快篩陰性得工作；2月7日配合指揮中心調整快篩措施，放寬產業及返鄉重入國移工於自主防疫期間出現症狀才快篩，但看護移工每日快篩陰可工作。

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發展署指出，重症高風險對象防疫安全、移工權益及雇主用人需求必須同時考慮，近期也將檢討、鬆綁新入境與返鄉重入國移工自主防疫措施，包括社福移工自主防疫地點及快篩結果紀錄方式等，並在報請指揮中心同意後實施。

桃園家庭看護工工會與台灣移工聯盟在行政院前陳情指出，COVID-19防疫解封，移工入境卻仍強制要有人接機，彷彿簽收包裹；常有家庭移工因入境時雇主無法提供1人1室房間，需要自掏腰包入住旅館，卻又要自行外出買餐食，質疑防疫效果，呼籲勞動部重新檢視相關防疫規範。（編輯：管中維）1120220

#勞動部勞動力發展署
#行政院
#台灣移工聯盟
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