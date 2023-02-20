有機錫禁製農藥 致人於死可處無期徒刑

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（中央社記者張雄風台北20日電）行政院環境保護署與行政院農業委員會為合作防堵偽農藥，加嚴有機錫不可用於農藥製作；未來若仍將有機錫用於農藥製造因而致人於死，最重可處無期徒刑、併科最高1000萬元罰金。

環保署毒物及化學物質局今天發布新聞稿表示，111年雲林查獲地下農藥工廠，不法業者將毒性化學物質「氯化三苯錫」製成俗稱「白藥膏」的偽農藥。

雲林縣環保局稽查發現違法業者108年至110年共輸入氯化三苯錫33.5公噸，未依毒性及關注化學物質管理法申報運作紀錄，除依毒管法罰鍰及廢止其毒性化學物質核可文件，並就其申報不實、涉文書虛偽記載，移送檢察單位偵辦。

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環保署指出，現行的規範並未限制有機錫的製程項目，為此經參考國際規範、諮詢專家學者建議，今天修正公告「列管毒性化學物質及其運作管理事項」，進一步調整氧化三丁錫、氯化三苯錫等10種有機錫禁限用規定，未來將禁止用於製造殺生物劑（農藥）、製造防污漆或防污系統，以強化有機錫化合物管理。

環保署說明，目前國內可運作有機錫化合物的業者約100家，加嚴後將分階段給予業者約半年至一年半的施行緩衝期，最晚須在113年8月1日取得運作許可證；若緩衝期後若業者仍將有機錫用於農藥製造因而致人於死，最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上、1000萬元以下罰金。（編輯：管中維）1120220