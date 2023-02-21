有肝病生吃海鮮要小心 染海洋弧菌嚴重恐致命

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（中央社記者陳婕翎台北21日電）對很多老饕而言，大啖海鮮是人生一大樂事，但醫師提醒，有肝病的民眾，生吃海鮮一定要小心，若不慎感染海洋弧菌，症狀可能會比一般人嚴重，甚至會敗血性休克，有致命危險。

書田診所今天上午發布新聞稿介紹海洋弧菌，書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初說，這是一種存在鹽水中細菌，感染海洋弧菌途徑有2種，第1種是吃到被海洋弧菌污染的食物；第2則是身上傷口接觸到遭海洋弧菌污染的海水或被海洋生物刺傷等。

一般免疫力正常的民眾感染到海洋弧菌後，大部分都只是輕症，但有慢性肝病患者，包含肝硬化、慢性B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝炎等，或免疫力較差、長期使用類固醇、有糖尿病者，屬於高風險族群，感染海洋弧菌可能引起嚴重併發症。

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康本初進一步解釋，肝硬化、肝功能異常或免疫力低下時，肝臟無法正常發揮作用，影響體內的代謝、免疫等功能，海洋弧菌可能直接進入血液，造成全身性影響，出現發燒、傷口處腫痛，皮膚水泡，嚴重會蜂窩性組織炎、肌肉組織壞死，甚至敗血性休克，有致命危險。

康本初提醒，肝病在身者，盡量避免生食海鮮，下廚及剝殼時，都要小心皮膚被魚鱗、魚鰭、蝦殼、蟹殼刺傷，若手上有傷口，連食材浸泡的水、流出的汁液都要避開，謹慎一點可以戴上手套，以免海洋弧菌趁虛而入。（編輯：陳政偉）1120221