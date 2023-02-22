若再不下雨 台東農業用水將啟動大區域輪灌

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前幾天期待的雨水落空，台東農業灌溉用水吃緊，目前稻米主要產區台東縱谷採取小區域輪灌；若再不下雨，1星期後將採取大區域的鄉鎮輪灌。圖為池上米灌溉系統水源尚充足。中央社記者盧太城台東攝 112年2月22日

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）前幾天期待的雨水落空，台東農業灌溉用水吃緊，目前稻米主要產區台東縱谷採取小區域輪灌；若再不下雨，1星期後將採取大區域的鄉鎮輪灌。

「11日原期待有一波降雨，可惜沒有來」農委會農田水利署台東管理處水情管理人員今天接受中央社記者訪問說，雖然11日有降雨，但都降在海上，沒有降在山上集水區，導致台東的農業溉灌用水吃緊。

他說，目前台東縱谷的池上、關山、鹿野3鄉鎮內採取輪灌，如果再1星期未降水，就要採取大區域的鄉鎮輪灌；台東市區除了利嘉部落用水不足外，其餘地區尚可應付；太麻里南迴線則還可以撐半個月。

台東管理處長莊進忠表示，除了輪灌外，如情況嚴重將和水利局配合調用抽水機抽取地下水和開挖伏流水，盡全力滿足農民用水。

「已經開始準備搶水了」前鹿野地區農會理事長、水稻農涂進榮說，現在正值水稻插秧期，一直到3月10日前後是最需要水的時候，現在已啟動輪灌，農民也開始搶水了。（編輯：謝雅竹）1120222

農委會農田水利署台東管理處水情管理人員指出，目前台東縱谷的池上、關山、鹿野3鄉鎮內採取輪灌，如果再1星期未降水，就要採取大區域的鄉鎮輪灌。圖為池上米灌溉系統水源尚充足。中央社記者盧太城台東攝 112年2月22日