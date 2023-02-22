陳建仁：政府持續挹注勞保 世世代代都領得到

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勞動部22日舉辦喬遷典禮，行政院長陳建仁（圖）出席並致詞表示，政府從2020年起連續補貼勞保，2023年再加上疫後特別條例，合計共挹注新台幣1470億元，強調「勞保一定是世世代代都領得到」。中央社記者張新偉攝 112年2月22日

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（中央社記者張雄風台北22日電）勞動部今天舉辦喬遷典禮。行政院長陳建仁致詞時表示，從2020年起連續補貼勞保，今年再加上疫後特別條例，合計共挹注新台幣1470億元，強調「勞保一定是世世代代都領得到」。

勞動部過去歷經台北市重慶南路、民生東路、延平北路、館前路4個辦公階段，自今年2月20日起，遷址至松江路志清大樓，並於今天舉辦喬遷典禮，邀請行政院長陳建仁、監察院長陳菊出席，也邀請歷任勞動部長一同「回娘家」。

陳建仁致詞時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，不論是司機、外送員等各行業都很辛苦，2021年12月前，台灣不論染疫數、死亡數都是世界排名最好，經濟發展也相當亮麗，2021年經濟成長率是11年來新高，團結一心就有很美好的成果。

陳建仁指出，疫後特別預算中，政府也特別關心勞保，會編300億元的補貼經費，加上預算編列450億元；從2020年開始，連3年共720億元的補貼，前後一共補貼1470億元至勞保，透過這樣的努力，勞保一定是世世代代都領得到。

勞動部長許銘春於致詞時表示，1987年8月1日勞工委員會成立，在2014年2月17日改制為勞動部，至今已過36年，每個辦公大樓都有特別的記憶，為了讓重要的法案順利通過，可能曾在某棟大樓加班，相信歷任首長都有深刻感受。

許銘春表示，許多在場的工會理事長也曾在某棟大樓外抗議、大喊制度不合理，都有這樣的記憶，但不論每個人的位置，新的方向都是一樣的，都是照顧勞動者；喬遷期間這麼多人幫忙，期許勞動部團隊不要辜負期待，要保護勞工權益，隨時準備好，成為勞工的靠山。

根據勞動部資料，勞動部在重慶南路期間，修正「勞工保險條例」，增列「職業病預防檢查」為醫療給付項目；大幅修正「勞資爭議處理法」，確立勞資爭議事項及處理機制。

在民生東路時期，制定並公布「就業服務法」；擴大「勞動基準法」的適用範圍，並縮短工時為每兩週84小時；公布「職業災害勞工保護法」，提供職業災害勞工各項生活津貼及補助。

在延平北路期間，制定包含「性別工作平等法」、「就業保險法」、「大量解僱勞工保護法」、「勞工退休金條例」及勞動三法修法等；也成立了「勞工權益基金」，協助勞工解決在訴訟程序可能面臨的經濟困難；同時開辦「勞工保險年金制度」，以確保勞工退休生活的經濟安全。

最後在館前路時期，公布「中高齡者及高齡者就業促進法」、「勞工職業災害保險及保護法」，也推出「投資青年就業方案」，改善青年就業問題。（編輯：張雅淨）1120222