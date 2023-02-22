許銘春：持續與各界溝通 蒐集勞保年改意見

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勞動部22日舉辦喬遷典禮，勞動部長許銘春（左）接受媒體聯訪時表示，勞保是政府辦的社會保險，政府一定會負最後給付責任，照顧所有退休勞工；目前是透過與各工會、團體和專家的對話，也是凝聚各界意見、了解對勞保改革看法的方式，在適當的期程來推動。中央社記者張新偉攝 112年2月22日

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（中央社記者張雄風台北22日電）媒體今天提問，是否規劃召開勞保年改國是會議，勞動部長許銘春說，目前透過與各工會、團體及專家對話，也是凝聚各界意見、了解對勞保改革看法的方式，在適當的期程來推動。

勞動部自今年2月20日起，遷址至松江路志清大樓，今天舉辦喬遷典禮。

許銘春今天接受媒體聯訪時表示，勞保是政府辦的社會保險，政府一定會負最後給付責任，照顧所有退休勞工，這幾年透過撥補，從2020年至今累積挹注新台幣1170億元，加上今年的疫後特別條例300億元，一共是1470億元，對勞保穩定有很大的幫助；其他的因應措施會持續蒐集意見、凝聚共識，做非常慎重的規劃。

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媒體追問，勞團、立委呼籲盡快召開勞保改革國是會議，勞動部是否有相關規劃。許銘春說，目前是透過與各工會、團體及專家對話，也是凝聚各界意見、了解對勞保改革看法的方式，持續做溝通，就勞保年改的部分詳細規劃，在適當的期程來推動。

有媒體提問基本工資今年是否調漲，許銘春說，基本工資對照顧弱勢勞工非常重要，這幾年疫情對勞工造成的衝擊非常大，加上通膨問題，讓基層勞工非常辛苦，調升是勞動部努力的目標。（編輯：張雅淨）1120222