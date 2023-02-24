嘉縣綠鬣蜥移除大隊 學界提供2天專業課程協助

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嘉義縣政府24日表示，基於維護動物福利，未受過訓練者不可擅自捕捉綠鬣蜥，以免觸犯野生動物保育法，歡迎有興趣民眾報名參與綠鬣蜥防治訓練工作坊課程，待專業基礎及實務訓練課程合格後，就能執行綠鬣蜥移除工作。（嘉義縣農業處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月24日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣政府招募民眾加入綠鬣蜥移除大隊，3月11至12日在嘉義大學舉辦「外來入侵種綠鬣蜥防治訓練工作坊課程」，學員完成專業基礎及實務訓練課程合格後，就能執行移除工作。

嘉義縣政府今天新聞稿表示，基於維護動物福利，未受過訓練者不可擅自捕捉綠鬣蜥，以免觸犯野生動物保育法，有興趣民眾即日可報名參加綠鬣蜥防治訓練工作坊課程。報名網址https://reurl.cc/6Ny4RM。

嘉義縣政府農業處表示，民國110年縣府成立綠鬣蜥移除大隊，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，暫停辦理培訓，隨疫情趨緩，再度招募民眾加入移除大隊。

農業處畜產保育科指出，3月11、12日的培訓課程，包括綠鬣蜥生態習性與棲息環境介紹、野生動物保定與安全移除實作、野生動物救傷收容與人道處理原則等；學員通過訓練後可在特定範圍與時段內，穿著縣府核發臂章，利用核准移除工具進行綠鬣蜥移除。

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嘉義大學長期執行綠鬣蜥監測工作，縣府將參考歷年監測結果，依綠鬣蜥生態習性、繁殖週期及分布熱點，開放時段供大隊移除；嘉義大學團隊也將配合出勤，以期最短時間內完成人道處理並進行後續研究工作。

依農業處調查，嘉義縣綠鬣蜥主要分布在中埔鄉與水上鄉八掌溪岸，成年綠鬣蜥活動力強、破壞力大，時常危害農作蔬菜造成民眾損，民眾如發現綠鬣蜥，可通報119。（編輯：孫承武）1120224