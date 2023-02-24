七星園區開發案爭議 中科：廠商營運不受影響

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中科三期七星園區開發案當地居民24日與律師團一同在在台北舉行記者會，齊聲呼籲中科管理局應尊重司法裁定、儘速停工。中央社記者楊淑閔攝 112年2月24日

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（中央社記者楊淑閔、蘇木春台北24日電）中科三期七星園區開發案當地居民與律師團今天表示，中科違反最高行政法院裁定，呼籲中科尊重司法停工；中科管理局說，裁定不包括園區開發許可，廠商營運不受影響。

居民與律師團舉行記者會，台中市后里區公館里長馮詠淮說，后里是污染重災區，有火力電廠、煉鋼廠及焚化爐，中科開發案讓空氣污染問題更嚴重，農業用水也被排擠，中部科學園區管理局承諾一再跳票。

律師郭鴻儀表示，法院已裁定要求二階環境影響評估審查結論應停止執行，律師團發函中科管理局請求停工，但中科管理局置之不理，讓園區廠商持續營運，違反法院裁定。

中科管理局副局長施文芳告訴中央社記者，中科三期七星園區民國95年通過環評後，園區開發及廠商進駐營運至今都符合相關規定，中科后里與七星園區也成立環保監督小組，相關機制運行多年，包括園區所在地里長也在監督會議肯定中科及廠商環境管理態度和成效。

施文芳說，七星園區開發後環團提起多次訴訟，在法官勸諭下中科管理局與原告和解，中科配合進行二階環評程序，並資助成立環境權保障基金會，107年通過二階環評審查，這次原告因誤解再提訴訟，目前中科以參加人身分提上訴，全案由最高行政法院審理中。

至於原告要求園區停工，施文芳說，法院裁定不包括園區開發許可，廠商營運不受影響，尤其七星園區開發計畫之前已變更，縮減光電產業面積，引進智慧機械及生技醫材產業，健康風險評估也已重新執行更新，並在110年經環評大會審查通過，相關議題已再釐清確認。（編輯：李明宗）1120224