聯昇發漁船印度洋失聯 友船抵現場未發現、續尋
2023/2/25 22:05
（中央社記者楊淑閔台北25日電）漁業署今天表示，在印度洋公海失聯的高雄籍「聯昇發」漁船，24日於模里西斯附近海域似有翻覆船體訊息，但是台灣其他漁船今天下午1時許抵達查看，並未有所發現，持續尋找。
漁業署說，2月23日獲報高雄籍聯昇發漁船失聯後，即協調附近海域作業台灣漁船協尋，並透過國家搜救指揮中心及外交管道洽鄰近國家，包含模里西斯、法屬留尼旺、塞席爾等協助。
漁業署並說，模里西斯接獲請求協助後，除向附近作業船隻廣播請求協尋，並派出定翼機在相關海域搜索，隨後有商船回報，發現聯昇發漁船失聯處西南方約140浬處疑似有翻覆船體在漂流，漁業署獲報後，立即協調參與協尋的台灣漁船趕赴通報地點，但是沒有發現任何翻覆船體。
漁業署重申，這艘參與協尋的台灣漁船將持續在相關海域視洋流走向尋找。另外，今天模國持續派遣空中搜救機及海巡艇投入搜救。
漁業署強調，將持續協助搜尋失聯船隻，並與船方家屬、外交部、國家搜救指揮中心，以及投入搜救的漁船保持聯繫，提供及時協助。（編輯：方沛清）1120225
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