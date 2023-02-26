北市博嘉實小辦50週年美展 校園內外取材AI難取代

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）台北市博嘉實小2月24日到3月5日舉辦50週年美展，師生在校園內外取材、共同創作，並從孩子視角出發現場解說，北市教育局副局長陳素慧肯定美感教育理念，認為無論AI如何發展，創作仍難被取代。

博嘉實小發出新聞稿，今年適逢50週年校慶，校方以「記憶．博嘉」為主題，由師生共同策劃美展，2月24日在台北市青少年發展暨家庭教育中心5樓藝文沙龍正式開幕，分享學校多年來的美感教育成果。

博嘉實小校長洪慧瑄表示，美展展出學生在人文、自然、邏輯、語文、健體等各種領域結合的美創作品，有別於傳統的美展，更著重在分享創作者的想法與觀點。

博嘉實小鼓勵學生在校園內外取材，高年級學生走出校園，親自訪談木柵地區的人物故事，低年級則是特寫校園自然環境的動物。開幕式更由學生親自上場解說每個展區的特色和作品，藉此訓練口條與表達能力。

校方提到，許多孩子會擔心自己畫得不好看，不想要展出，教師以正向的態度鼓勵，並以共同創作、集體展出的方式，降低學生的焦慮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市教育局副局長陳素慧在開幕儀式中致詞提到，北市近年積極推動實驗教育，校數成長到11所，學生人數成長近9倍，博嘉實小是轉型浪潮中耀眼的一所實驗學校。

近來AI（人工智慧）繪圖的發展引起很多討論。陳素慧說，很多問題看似可以透過AI找到答案，但是實際上只有創作是AI無法取代的。她肯定博嘉實小秉持美感教育實驗理念，打破年級框架的藝文課程，可作為北市國小課程發展的重要創新標竿。（編輯：張雅淨）1120226