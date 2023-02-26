大學博覽會第2天 學校拚特色、秀就業前景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

由旺旺中時媒體集團舉辦的大學博覽會26日進入第2天，世新大學在現場架設Open Studio開放式錄音室，緩解不少考生的緊張情緒。（世新大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年2月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）112學年度學測成績於23日揭曉，大學招生戰正式開打。台北、台中、高雄3地舉辦的大學博覽會今天進入第2天，大學秀出特色課程、就業前景，吸引年輕學子參與甄選。

由旺旺中時媒體集團舉辦的大學博覽會邁入第28年，本月25日、26日在台灣大學綜合體育館、台中國際展覽館、高雄新光三越左營店10樓等3地展開。

世新大學今天發出新聞稿，在大學博覽會中派出跨系師生為學生解惑，校長陳清河表示，少子女化衝擊高等教育環境，世新以「數位傳播貫穿各學門」、「數據智能結合各專業」為辦學特色，持續投資設備、投入師資與課程改造。

世新大學還邀請多名在電視台擔任主播的校友站台，盛讚學校開放自由的風氣，讓學生創意迸發。世新廣播電台也在現場架設Open Studio開放式錄音室，並推出吉祥物「世新虎」與全國冠軍的世新競技啦啦隊表演，緩解不少考生的緊張情緒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

暨南國際大學在現場展出豐富的文宣和展品，校方以「最照顧學生的大學」為號召，近年積極更新校內建築與設施，有嶄新學生宿舍、雙語真人圖書館與語言中心、學生餐廳等，同時與10所國立大學組成「台灣國立大學系統」，學生可以跨校選課、跨校修習雙主修或輔系，提供學子更多元的學習。

暨南大學也打出國際化的校園，宣稱國際生比率高居全國大專前3名，學校也提供新台幣5萬到30萬元不等的補助，鼓勵學生參與海外研修計畫，希望能吸引優秀學子就讀。（編輯：張雅淨）1120226