銀髮就業族突破百萬 企業進用中高齡人力意願增

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（中央社記者曾以寧台北26日電）根據主計總處調查，2022年銀髮就業者人數衝上103.1萬人，占整體就業人數比重進逼1成；勞動部指出，近年可觀察到企業觀念逐漸改變，進用中高齡者補足人力的意願有上升趨勢。

主計總處統計資料指出，2010年台灣60歲以上的銀髮就業者才剛突破50萬人大關，不過12年的時間就翻倍成長，在2022年正式突破百萬大關、衝上103.1萬人，占整體就業人數比重進逼1成。

勞動條件及就業平等司長黃維琛接受中央社記者電訪指出，社會邁向高齡化，年輕人力越來越短缺，雇主擔心找不到人，因此近年可觀察到越來越多企業逐漸轉變觀念，願意進用中高齡勞動者補足人力缺口。

黃維琛說明，因體力下降等因素，中高齡族群常偏好做部分工時工作，且有工作經驗豐富、流動性較以學生為主年輕的打工族低等特性；這些條件與賣場在特定時段需要大量人力的需求，不謀而合，因此近2年中高齡勞動者進入賣場工作情況有上升趨勢。

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至於職場年齡歧視現況，黃維琛指出，目前在就業服務法、中高齡者及高齡者就業促進法等法規中，都有禁止年齡歧視相關規範，不過還是有遇過學校廚工、保全人員等工作，在徵才時設下年齡限制的零星個案。

黃維琛指出，國人平均壽命拉長，中高齡者體能狀況也較過往好，加上面臨少子化，企業若還停留在過去對銀髮族的刻板印象，可能就會搶不到人；勞動部也持續從雇主端和勞工端雙管齊下，透過協助媒合、補助、調整工作內容等方式，促進中高齡者繼續就業或轉職。（編輯：陳仁華）1120226