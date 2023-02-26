勞動力老化開快車 學者籲改善職場歧視為要務

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）去年銀髮就業者正式突破百萬人大關，未來料將持續向上攀升，台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，政府必須讓企業意識到銀髮族也是重要人力，配合人口結構改變觀念、調整職場環境，才能真正改善銀髮就業問題。

台灣人口結構在少子化、高齡化的夾擊之下，老化速度愈來愈快，根據主計總處統計，去年60歲以上銀髮就業者正式突破百萬大關、達103萬人。

「人口結構會讓勞動力老化速度加快，之後高齡化趨勢還會更陡峭」，國發會官員指出，銀髮就業人數愈來愈多是必然趨勢，占整體就業人力的比率也會愈來愈高，一方面是國人平均壽命延長，現在60歲以上的人往往身體還是很健康、有能力繼續工作。

另一方面，國人退休準備的意識提升，考量退離職場後要有足夠的老本，部分民眾也會基於經濟考量，多留在職場幾年。

不過辛炳隆直言，銀髮就業比率持續攀升，卻由服務業吸納了絕大部分的銀髮就業者，「這不是好現象」；背後原因是台灣職場存在年齡歧視，很多想要續留職場的銀髮族求職屢屢碰壁，最後只能被迫接受不理想的工作，如低薪服務業。

辛炳隆表示，政府已經推出中高齡就業專法，針對企業僱用中高齡祭出補助，這屬於「紅蘿蔔」，但政府在「棍子」也應該要加強，遏阻雇主因年齡因素不僱用中高齡者，

另外，辛炳隆表示，邊境解封後，住宿餐飲、旅遊等行業轉趨活絡，很多飯店業都在喊缺工，「事實上有很多人力可以用」。

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辛炳隆認為，企業一心想靠引進移工解決人力問題，當然不會想要照顧銀髮族，政府不能讓企業有錯誤期待，「要讓他們體認到勞動力就是這個趨勢，而不是一直期待引進移工」。

以飯店業為例，部分工作確實比較耗體力，不見得每個都適合銀髮就業者從事，但辛炳隆表示，透過輔具協助、友善中高齡職場環境也是必須前進的方向，現在部分企業如「摩斯漢堡」已經慢慢體認到此趨勢，增加僱用銀髮就業，但要形塑友善中高齡的風氣，政府及企業仍有很大努力空間。（編輯：楊凱翔）1120226