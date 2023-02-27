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蘇花公路匯德隧道砂石車追撞5車 一度回堵數公里

2023/2/27 15:56
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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）蘇花公路匯德隧道內下午發生砂石車追撞5車事故，一度雙向暫時無法通行，連假期間，大批車流回堵數公里；警消救護人員趕赴現場救援，單線雙向通行，車流逐漸消化中。

警方表示，事故發生在下午1時20分左右，省道台9線匯德隧道北上車道，一輛砂石車追撞4輛自小客車及1重機車，造成1人擦挫傷；現場警消到場排除，由拖吊車協助處理，暫為單線雙向通行。

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今天是228連續假期第3天，公路總局第四區養護工程處表示，今天是228連假第3天，收假北返旅次逐漸湧現，中午過後蘇花路廊北上車流明顯增加，每小時交通量約維持1000至1100輛，截至下午3時為止，宜蘭往花蓮南向車流量為4745輛、北上方向為6257輛，相較去年228連假同時段交通量增加約3成以上。

明天是連假收假日，為北返最繁忙時段，四工處預估北上車流量將達1萬5800輛/日，車多壅塞時段為下午1時至晚間11時，用路人儘量提早規劃行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。（編輯：陳仁華）1120227

#蘇花公路匯德隧道
#四工處
#蘇花路廊
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