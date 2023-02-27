台灣業者赴印尼推廣旅遊 高鐵、美食最具吸引力

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（中央社記者李宗憲雅加達27日專電）台灣觀光代表團今天在雅加達舉行台灣觀光推廣會，吸引數十家印尼旅遊業者參加，有業者向中央社記者表示，台灣美食、高鐵和城市建築對印尼遊客最具吸引力。

由長榮、華航、雄獅旅行社及維格餅家等台灣業者所組成的台灣觀光代表團，今天在雅加達威斯汀酒店舉行疫情後首場B2B台灣觀光推廣會，台灣觀光局及航空公司等向印尼業者進行簡報，吸引數十家當地旅行社參與。

雄獅旅行社國際事業發展處專案經理蘇欣怡向中央社表示，許多印尼業者對於自由行或迷你包團很有興趣，他們需要協助訂機票、飯店或有印尼語導遊需求。

蘇欣怡指出，雄獅旅行社今年將會在雅加達開設辦公室拓展印尼市場，她說對印尼人而言，國際旅遊最熱門的3個景點分別是歐洲、日本和台灣，因赴台灣的團費相對低廉，簽證方便，加上有美食特色，因此很有優勢。

同興旅行社代表鄭芳宜向中央社表示，疫情前，公司就曾到印尼推廣台灣旅遊，當時許多業者都很有興趣組團赴台，但之後因疫情被迫暫停，如今又終於能再到印尼推廣旅遊。

古晉旅行社代表許向心則表示，有許多印尼業者詢問台灣特色為何，他分析，印尼人比較喜歡現代城市和遊樂園，另外也偏好搭乘高鐵而不是巴士。

常組團至各國打高爾夫球的印尼華人林勝鵬向中央社表示，3月規劃共計40人的旅遊團來台，除安排到台北打高爾夫球，還會搭乘高鐵和火車到其他城市享受美食。

印尼Pesona Wisata旅行社主任娜塔莉（Nataly Christina H）說，過去組團到台灣都是以商務人士為主，今天與台灣業者接觸後，有看到農場或山區旅遊，未來想要推廣赴台休閒旅遊。她向中央社說：「希望台灣和印尼的交流能多一些，台灣很友好，感覺很好。」

曾赴台灣旅遊的印尼記者蘇里尼（Aat Surya Safaat）向中央社表示，台灣許多旅遊景點設有祈禱室，對穆斯林相當友善，這能吸引印尼遊客。

駐印尼代表陳忠也出席推廣會，他致詞時表示，截至去年底前往台灣的國際旅客已近90萬人次，其中包含近8萬名印尼旅客，已達疫情前印尼赴台訪客人次的3成。

陳忠指出，印尼旅客出國旅行時，偏好乾淨、安全和美食，台灣除了風光明媚，還符合這3項參考指標，「台灣不只有整潔、安全的環境，還有各式各樣米其林星級餐廳和小吃，選擇眾多，歡迎印尼旅客來台灣品嘗」。

台灣觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼說，今年很期待觀光產業能恢復到疫情前的榮景，因此觀光局除了重新接受優質觀光團申請「觀宏專案」，也簡化印尼旅客到台灣辦理簽證的手續。（編輯：張芷瑄）1120227

27日在印尼雅加達舉行的台灣觀光推廣會，吸引數十家印尼旅遊業者參加。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年2月27日

台灣食品業者27日在台灣觀光推廣會上展示清真認證的台灣糕點。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年2月27日

台灣代表團27日在雅加達舉行台灣觀光推廣會，台灣旅行社代表向印尼業者介紹台灣旅遊行程。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年2月27日