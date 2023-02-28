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228收假日 金門海空運湧人潮疏運正常

2023/2/28 15:15（2/28 15:31 更新）
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228連假即將落幕，28日小三通出境人次僅74人，入境則是高達250人次，形成強烈對比；水頭碼頭入境旅客幾乎人人都帶著大包小包的行李。中央社記者黃慧敏攝 112年2月28日
228連假即將落幕，28日小三通出境人次僅74人，入境則是高達250人次，形成強烈對比；水頭碼頭入境旅客幾乎人人都帶著大包小包的行李。中央社記者黃慧敏攝 112年2月28日
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（中央社記者黃慧敏金門縣28日電）228連假將結束，金廈「小三通」今天入境250名旅客、出境僅74人；航空方面，航空站預估今天離境載客率不會低於昨天的98%，顯示民眾都已做好收心準備，趕回工作崗位。

今年228連假自25日到28日，依金門縣政府觀光處統計，金廈「小三通」在連假前2天出境人數達到高峰，25、26日各有226人、221人，昨天也有183人抓住假期尾巴赴廈門；相對25到27日入境入數，各為68人、105人和175人。

到了今天收假日，小三通出境降到只有74人；入境則是高達250人。水頭碼頭入境旅客扶老攜幼，帶著大包小包行李趕著回來準備明天上班。碼頭邊的免稅商店也出現難得買氣。

台金空中交通方面，金門航空站指出，連假首日25日入境3502人、載客率達99.97%；26日入境2935人、載客率92.85%。多數是旅客來金4天3夜或3天2夜之行，這2天離境載客率各不到7成、6成。

接近連假尾聲，來金旅客準備打道回府，27日起出現離境人潮。航空站主任洪念慈說，27日離站3217人、載客率98.23%；下午3、4時起班機較多，是228連假疏運高峰，預估今天離站載客率近98%、99%。另外，今年228連假期間天候佳，班機起降順利，疏運正常，機場秩序良好。（編輯：孫承武）1120228

228連假4天假期28日來到最後一天，金門水頭碼頭入境旅客高達250人，免稅店也出現難得買氣。中央社記者黃慧敏攝 112年2月28日
228連假4天假期28日來到最後一天，金門水頭碼頭入境旅客高達250人，免稅店也出現難得買氣。中央社記者黃慧敏攝 112年2月28日
為期4天的228日連假28日即將告終，金門航空站主任洪念慈表示，27日離站3217人，載客率98.23%；28日下午3時、4時起班機較多，將是連假疏運高峰，預估本日離站載客率會落在98%、99%左右。中央社記者黃慧敏攝 112年2月28日
為期4天的228日連假28日即將告終，金門航空站主任洪念慈表示，27日離站3217人，載客率98.23%；28日下午3時、4時起班機較多，將是連假疏運高峰，預估本日離站載客率會落在98%、99%左右。中央社記者黃慧敏攝 112年2月28日
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洪念慈
金門濃霧機場開開關關 台金航空、小三通大亂春節收假 金門航空站候補疏運順利
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