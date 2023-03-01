和平不是從天而降 全球中央聚焦整軍備戰

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俄烏戰爭敲醒許多國家沉睡以久的危機意識，也讓世界更加關切台海緊張局勢。《全球中央》雜誌3月號封面故事深入剖析以色列、瑞典、德國、日本等國兵役制度或國防戰略，並聚焦美國抗中援台的戰略布局與台灣精進戰力的兵役改革計畫。中央社 112年3月1日

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（中央社台北1日電）俄烏戰爭敲醒許多國家沉睡已久的危機意識，也讓世界更加關切台海緊張局勢。《全球中央》雜誌3月號封面故事深入剖析以色列、瑞典、德國、日本等國兵役制度或國防戰略，並聚焦美國抗中援台的戰略布局與台灣精進戰力的兵役改革計畫。

一年前，俄烏戰爭還是一場「不可能的戰爭」，戰事爆發後，歐洲驚覺與戰爭的距離這麼近！緊鄰俄羅斯的波蘭與波羅的海三國感受尤為強烈。除了軍援烏克蘭外，整軍備戰成為北約各國當務之急。

瑞典擁有裝備精良的海陸空軍，早早察覺到俄國不斷升高的威脅，2017年起啟動不分男女的徵兵制，2018年還分送家戶備戰手冊。俄烏戰爭開打，瑞典下定決心，申請加入北約組織。

說到備戰經驗，以色列當屬首屈一指。以國男女都須服兵役，建軍70多年來積累豐富的戰爭動員經驗。服兵役更是年輕人成長與身分認同的重要社會和教育儀式，也為日後退役求職奠定基礎。

〈備戰啟示錄〉深入剖析以色列如何躋身軍事強國，以及瑞典擴大徵兵因應俄國威脅、厭戰後遺症的德國亟思重振軍力、新加坡的國防戰略、日本安保政策大轉向、美國抗中援台的戰略布局與台灣精進戰力以小博大等。

保護文化資產已是全民共識，但文化資產並非只有古蹟、建物，還包括無形的文化資產，例如飲食、節慶活動、舞蹈、傳統工藝等。聯合國教科文組織2003年通過《保護非物質文化遺產公約》，追求文化多樣性，尊重人類的創造力。截至2022年已有140個國家的677項非遺列入名錄。

值得一提的是，俄國與烏克蘭曾在2019年發生過「羅宋湯大戰」，聯合國教科文組織介入後，將烏克蘭的羅宋湯烹調文化列入瀕危文化遺產名錄，讓基輔當局樂不可支。

專題〈探索非遺〉還帶大家探索西班牙佛朗明哥的美麗與哀愁、歐洲最古老的Cosplay盛會、儀式感滿滿的法國料理、日本歌舞伎與和食文化、印尼蠟染用圖騰說故事等精彩內容。

本期〈看世界〉來趟茶棧之旅，一同悠閒走逛茶香瀰漫的大溪老茶廠、見證茶廠興衰的姜阿新洋樓、簡約現代的柏林Paper & Tea、自在寧靜的舊金山小茶店、聯繫華人情感的曼谷老茶鋪、路邊開喝的印度香料茶攤，再到倫敦品嘗英式下午茶。

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