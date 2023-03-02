全台縣市旅宿業管理績效出爐 7縣市未達甲等

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（中央社記者余曉涵台北2日電）交通部觀光局今天公布去年地方政府旅館業及民宿管理輔導績效結果，其中新竹縣、台中市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、南投縣及彰化縣未達甲等。

交通部觀光局今天發新聞稿表示，去年地方政府旅館業及民宿管理輔導績效結果出爐，經評比結果，台北市、嘉義市、台南市、新北市、桃園市和連江縣等6縣市榮獲特優。

觀光局指出，新竹縣、台中市、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、南投縣則為乙等；彰化縣則為丙等。

觀光局指出，將持續要求考核績效未達甲等之縣市政府限期提出改善措施，同時藉由經費補助、法規研習、適切修法、定期公布查處績效等措施，協助克服旅宿業管理上困境。

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觀光局說，像是台北市政府利用居家檢疫資料查獲日租套房；嘉義市政府配合環保局推動環保旅館或旅店；台南市政府推動合法客房標章制度；新北市政府設立「新北市公共安全聯合稽查小組」強化非法旅宿查察力度；桃園市政府推動原住民部落民宿合法化頗具成效；連江縣則重點輔導非法旅宿合法化作業等等，皆為去年度亮點工作且卓有績效，值得其他地方政府參考。

111年度地方政府旅宿業管理輔導績效考核，以110年8月至111年7月為考核區間，在111年第4季邀請專家學者組成績效考核小組，檢視「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等3大面向，目的在瞭解各地方政府執行情形與困難突破，透過專家學者診斷，提供地方政府管理層面精進建議。（編輯：陳政偉）1120302