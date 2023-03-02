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婦人路口推嬰兒車13車未禮讓 中市警：加強取締

2023/3/2 18:35（3/2 18:53 更新）
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（中央社記者蘇木春台中2日電）有婦人昨天晚間在台中市大里區1處路口推嬰兒車要過馬路，卻接連有13輛汽機車經過都未禮讓，影片在網路流傳遭批「真行人地獄」；警方表示，民眾可檢舉，並將針對事發路口加強取締。

有網友昨天在通訊軟體LINE群組「社會事交通版」貼出影片指出，1日晚間近7時，有婦人在台中市大里區仁化路與成功二路口，見綠燈推著1輛坐著幼兒的嬰兒車在行人穿越道準備過馬路，但接連有13輛汽機車經過都未禮讓。

畫面中，只見婦人推著嬰兒車，但經過的車輛靠近都未禮讓，直到綠燈轉變為紅燈，婦人只好推著嬰兒車再退回路旁等待，影片引發網友熱議，並批評為「真行人地獄」。

台中市政府警察局霧峰分局今天透過文字稿表示，案發路口車輛未暫停讓行人優先通行的違規行為，可依道路交通管理處罰條例第44條第2項，汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

警方指出，針對交通違規，民眾可提供相關影像具名檢舉，警方並會針對事發路口加強取締，呼籲汽機車駕駛人行經行人穿越道時，應減速慢行並依規定暫停讓行人優先通行，以維護行人用路安全。（編輯：謝雅竹）1120302

#台中市
#路口
#行人
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