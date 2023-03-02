更多編輯台推薦新聞：
影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇維思獲提名美國勞工部長 台籍父親做生意經歷促成她為勞權奮戰
首頁 / 生活

台科大推校園環境改造實務 動手做大型地景家具

2023/3/2 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北2日電）台灣科技大學建築系為讓學生演練上課所學，透過「校園環境改造實務」，由師生動手做出大型地景家具藝術，活化校內烏龜池周遭環境。

台科大今天發出新聞稿，建築系教授邱韻祥把地景家具的位置，設定在校內人來人往，卻鮮少駐足的烏龜池旁，希望能吸引更多師生停留和使用。

邱韻祥把問題在課堂中拋出後，讓學生觀察場景使用情形，再實際動手做，邊做邊修正，與傳統建築系先繪草圖、製作模型再討論的方式有很大的不同。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

邱韻祥解釋，在傳統課程訓練下，當設計者的生活經驗不夠豐富，想像的「尺度感」跟實際狀況，常有很大的差距。但如果先把「人」放進環境裡，學生「尺度感」的掌握就會大幅提高。木頭家具對環境友善、容錯性大，且可反覆使用和修正，很適合作為學習工具。

課程助教的林采鴻指出，修課同學提案在烏龜池旁有「親水」的互動，但實作過程中發現現場高低落差，讓使用者難以跨越。同學邊做邊改邊設計，終能克服達成目標，這就是以往紙上談兵無法驗證的實務過程。（編輯：陳清芳）1120302

#邱韻祥
#台灣科技大學建築系
#林采鴻
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族