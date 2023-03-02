台科大推校園環境改造實務 動手做大型地景家具

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（中央社記者陳至中台北2日電）台灣科技大學建築系為讓學生演練上課所學，透過「校園環境改造實務」，由師生動手做出大型地景家具藝術，活化校內烏龜池周遭環境。

台科大今天發出新聞稿，建築系教授邱韻祥把地景家具的位置，設定在校內人來人往，卻鮮少駐足的烏龜池旁，希望能吸引更多師生停留和使用。

邱韻祥把問題在課堂中拋出後，讓學生觀察場景使用情形，再實際動手做，邊做邊修正，與傳統建築系先繪草圖、製作模型再討論的方式有很大的不同。

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邱韻祥解釋，在傳統課程訓練下，當設計者的生活經驗不夠豐富，想像的「尺度感」跟實際狀況，常有很大的差距。但如果先把「人」放進環境裡，學生「尺度感」的掌握就會大幅提高。木頭家具對環境友善、容錯性大，且可反覆使用和修正，很適合作為學習工具。

課程助教的林采鴻指出，修課同學提案在烏龜池旁有「親水」的互動，但實作過程中發現現場高低落差，讓使用者難以跨越。同學邊做邊改邊設計，終能克服達成目標，這就是以往紙上談兵無法驗證的實務過程。（編輯：陳清芳）1120302