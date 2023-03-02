東華大學僑生祭祖活動引熱議 校方：尊重各國文化

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）東華大學為僑生、陸生舉辦春節祭祖聯歡晚會，活動行程因「向中華民族歷代祖先鞠躬」儀式，引起熱議。校方表示，活動行之有年，用意在尊重僑生祭祖文化，盼外界也能予以尊重。

國立東華大學國際處將於3月10日在校內舉辦「僑生、陸生春節聯歡晚會」，其中有祭祖典禮、舞獅表演及摸彩活動，還有向中華民族歷代祖先鞠躬儀式。活動消息發布後，在網路引起討論。

有網友質疑「為何要向歷代祖先鞠躬」，有人認為「這種凝聚中華民族意識來進行共同儀式性活動，完全是戒嚴時期」，也有校內老師貼文指出「校方為學生辦祭祖活動太誇張了」。

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東華大學校長趙涵㨗接受中央社記者採訪指出，從華僑地區來的僑生對祭祖活動很重視，春節祭祖師生聯歡餐會在各大學行之多年，每年都有僑委會、外交部人員到場參與。

趙涵㨗指出，國際處體恤外籍生在外讀書的思鄉情懷，不只有為僑生舉辦春節祭祖活動，也有為印尼、緬甸等國家舉辦文化活動，只要學生申請，都會協助辦理。至於外界正負評價，都予以尊重。（編輯：張雅淨）1120302