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南榮科大停辦後籌設雙語小學 期限到115年1月底

2023/3/2 23:42
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（中央社記者陳至中台北2日電）南榮科技大學停辦多年，台南市政府今年1月同意學校法人籌設雙語小學，期限到民國115年1月31日。教育部表示，若未能在期限內完成新設小學，將命法人解散，剩餘財產歸公。

南榮科大因資金籌措問題、積欠教職員工薪資，於民國109年2月起全面停辦，學校法人一度還向大專校院轉型及退場基金申請融資，用來償還欠薪和支付資遣費，成為退場基金首例。

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南榮科大停辦後尋求轉型，教育部今晚以文字回應媒體，台南市教育局已於今年1月31日函覆南榮科大學校法人，同意籌設「玉秀雙語小學」，籌設期間自2月1日起到115年1月31日為止。如果籌設成功，將會是繼高鳳數位內容學院改為崇華國小後，第2個由大學轉小學的案例。

教育部指出，玉秀雙語小學目前仍在籌設階段，未來仍要由台南市政府審議、同意立案。如果沒能在期限內完成新設小學，將依「私立高級中等以上學校退場條例」第21條第4項規定，命法人解散清算，剩餘校產須歸屬中央機關、地方政府、公立學校或退場基金。（編輯：陳彥鈞）1120302

#南榮科大
#教育部
#玉秀雙語小學
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