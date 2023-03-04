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基隆捷運經費分擔額 謝國樑：暴增3倍窒礙難行

2023/3/4 16:53（3/4 17:01 更新）
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基隆市長謝國樑4日表示，基隆捷運建設預算，基隆市府負擔額從新台幣17.7億元暴增3倍達近54億元，基隆市既未升格，又要負擔相當直轄市等級的預算，恐讓市府財政難以負擔。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月4日
基隆市長謝國樑4日表示，基隆捷運建設預算，基隆市府負擔額從新台幣17.7億元暴增3倍達近54億元，基隆市既未升格，又要負擔相當直轄市等級的預算，恐讓市府財政難以負擔。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月4日
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆捷運第一階段環評日前通過初審，基隆市長謝國樑今天表示，市府負擔經費額從17.7億元暴增3倍達近54億元，將使基隆走入「財政黑暗期」會窒礙難行，希望近期與行政院商討。

謝國樑今天應邀出席國際扶輪3481地區第10分區聯合例會，接受媒體訪問表示，基隆捷運有新進展，他抱持正面看待，但同時也要討論預算問題。

他指出，依據基隆市政府交通處的報告，基隆市政府應負擔額已暴增至原先3倍、達近新台幣54億元，這與原先所提的17億元大不相同。

謝國樑說，過去交通部長王國材與內政部長林右昌所承諾的17億元是地方能負擔的範圍，如今暴增到53.86億元，基隆市既未升格，又要負擔相當直轄市等級的預算，恐讓基隆市的財政難以負擔。

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謝國樑下午另透過影片表示，林右昌在擔任基隆市長時，去年曾發文給國家發展委員會表達應由中央負擔大多數金額，如今負擔額暴增3倍，他認為會讓基隆市府陷入「財政黑暗期」會窒礙難行，他希望市府近期能與行政院討論基隆市升格及基隆捷運負擔額。

交通部鐵道局指出，基隆捷運計畫路線自八堵站至南港站，全長16.05公里，沿線共13座車站，其中「汐止區公所站－汐科站－樟樹灣站」路段約1.6公里屬汐東捷運（民生汐止線）工程範圍，並與汐東捷運共用社后機廠。（編輯：戴光育）1120304

#謝國樑
#基隆市
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