日夜溫差大 高雄以北17縣市低溫探10度以下

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局發布低溫特報，今晚至明晨輻射冷卻影響，高雄以北、宜花可能達攝氏10度以下，日夜溫差逾10度。未來一週大致晴朗，12日下半天冷空氣及鋒面接近，北部及東半部轉有雨。

根據中央氣象局網站，今天清晨平地最低溫為基隆市七堵區6.7度、苗栗縣西湖鄉6.9度。

氣象局今天發布低溫特報，今晚至明晨輻射冷卻影響，各地氣溫較低，高雄以北、宜蘭及花蓮等17縣市有局部10度以下氣溫發生。

氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，基隆部分地區可能因為處於山谷地形，冷空氣易累積，在夜晚清晨會覺得冷；竹苗以南則是輻射冷卻作用較強，也會感受到明顯的日夜溫差。

曾昭誠提到，11日前大致都是水氣少、偏乾的晴朗天氣，各地日夜溫差可能超過10度；預估明天及7日各地低溫約12至14度，中南部為15度上下，局部地區可能會更低；北部白天高溫約21至24度，中南部25度以上。

曾昭誠指出，8日至11日西半部仍要留意日夜溫差，天氣沒有太大變化，東半部則轉有零星降雨；預估12日下半天至13日冷空氣及鋒面影響，東半部及北部山區有局部短暫雨，實際降雨範圍及低溫的情況則需要再觀察。

至於這波鋒面是否能為中南部帶來降雨，曾昭誠說，目前資料看來水氣並不太多，雨區仍然會以迎風面的北部、東半部為主；近期仍未看見有梅雨的訊號，中南部降雨可能要再等等。

曾昭誠提醒，11、12日鋒面接近的過程，馬祖可能會有低雲或霧，影響能見度。（編輯：管中維）1120305