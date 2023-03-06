捷運萬大線第1期進度65% 估113年1月潛盾隧道貫通

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捷運萬大線第一期工持續進行，台北捷運局第二區工程處6日在加蚋站潛盾隧道貫通典禮上說明，萬大線第一期整體施工進度目前已近65%，未來通車後將服務更多市民。中央社記者趙世勳攝 112年3月6日

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市捷運工程局第二區工程處表示，萬大線第1期整體施工進度已近65%，1萬2841公尺的潛盾隧道，預計113年1月可全數貫通；而萬大線第1期通車後可銜接中正紀念堂站轉乘。

台北市長蔣萬安今天主持萬大線第1期工程CQ850A區段標加蚋站潛盾隧道貫通典禮，捷運工程局第二區工程處表示，萬大線第1期整體施工進度目前已近65%，潛盾機穿越新店溪在地底下施工掘進已長達1年半，現完成過河隧道工程後，機身將解體拆除，展開仰拱及聯絡通道橫坑開挖結構等作業。

二工處說明，潛盾機由萬大路東園街口工作井下發進穿越北市水源快速道路堤防下方及新店溪河底至LG05永和永平國小站，總長約1706公尺，下行線於去年9月貫通，上行線於克服多重挑戰後於1月14日順利抵達，共啟動9台潛盾機完成1萬2841公尺的潛盾隧道，目前已完成1萬1839公尺，預計113年1月即可全數完成貫通。

二工處表示，萬大線第1期工程路線自北市段LG01中正紀念堂起站跨越中正、萬華至新北市LG05永和永平小站，共設5座地下車站；通車後可與松山新店線及淡水信義線於中正紀念堂站銜接轉乘。

二工處指出，第2期工程部分路段已展開初期作業，未來可與中和新蘆線銜接，紓解華中橋、浮洲橋等橋梁交通壅塞，滿足萬華區、新北市中和、土城、樹林地區的旅運需求。

蔣萬安在致詞中除了感謝施工人員，也表示，要極力向中央爭取東環段的核定，且核定後2年內要動工；並責成圍籬儘量縮小或儘早拆除，把對居民的影響降到最低。（編輯：李錫璋）1120306

橫跨雙北的捷運萬大線第一期工程持續進行，台北市捷運局第二區工程處6日表示，車站建築造型與公共藝術將以「綠」、「律」為主軸，各站有特色主題與代表植物，盼完工後帶給旅客耳目一新的感受。中央社記者趙世勳攝 112年3月6日

台北捷運萬大線第一期工程加蚋站潛盾隧道貫通典禮，6日上午在新北市永和永平國小站舉行，未來通車後可與捷運松山新店線、淡水信義線於中正紀念堂站轉乘。中央社記者趙世勳攝 112年3月6日