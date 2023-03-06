迷途受傷山域事故多 東勢林管處易迷途點加設牌示

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山域事故類型較多為迷途、受傷，東勢林管處邀集相關單位，就實際發生山域事故原因及案例務實檢討，將加強登山教育、結合QR code宣導，在易迷途點加設牌示。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月6日

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）山域事故類型較多為迷途、受傷，東勢林管處邀集相關單位，就實際發生山域事故原因及案例務實檢討，會中達成共識，將加強登山教育、結合QR code宣導，在易迷途點加設牌示。

東勢林管處今天發新聞稿指出，依據台中市政府消防局統計，山域事故類型較多的案件類別為迷途（含失聯）與受傷（含墜崖），依統計資料和平區中級山易發生迷途區域，如東卯山東南稜石瀑區、鳶嘴山西稜線等，這些區域大都是非正式步道路線，東勢林區管理處呼籲，遊客行走在規劃完善的步道上，勿隨意走捷徑。

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東勢林區管理處與「財產法人普寶環境保護基金會」、「救國團彰化縣工青四隊幼獅野營隊」、「台中市山岳會及三信商業銀行」簽訂鳶嘴稍來小雪山步道及東卯山步道協議，執行步道清理、維護及設置、修繕等勞力性服務。

另外透過公私協力合作方式，東勢林管處與中華民國山岳協會、桃園市山岳協會及台中縣登山會合作，完成白姑大山山徑及唐麻丹山步道簡易路程標示，獲得山友肯定，有效指引路徑，減少迷途。（編輯：李亨山）1120306