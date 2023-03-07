司機網球肘握方向盤劇痛險打滑 微創肘關節鏡助復原

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亞洲大學附屬醫院運動醫學暨手外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主治醫師賴禹呈（圖）7日指出，網球肘的正式醫學名稱是「肱骨外上髁炎」，是臨床上手肘外側疼痛最常見的病因之一，若症狀遲未改善，會建議患者考慮接受手術，儘快恢復生活品質。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月7日

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中張姓貨車司機長期受「網球肘」之苦，日前開車握方向盤準備轉彎時，右手一陣劇痛差點導致車輛打滑，事後就醫治療，醫師安排「微創肘關節鏡」清創修補受損的橈側伸腕短肌，助患者得以安心工作。

根據亞洲大學附屬醫院今天發布的新聞稿，運動醫學暨手外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主治醫師賴禹呈指出，網球肘的正式醫學名稱是「肱骨外上髁炎」，是臨床上手肘外側疼痛最常見的病因之一。

賴禹呈表示，網球肘名稱源自於打網球的拉拍動作，需大量使用手肘外側的伸腕肌群，一旦長期過度使用恐造成肌腱炎；門診就醫的網球肘患者大多數不打網球，而是工作中需要長時間提起手腕，例如生產線員工、物流業、廚師，甚至文書工作中打字姿勢不正確，也可能引起網球肘。

以張姓貨車司機為例，剛開始出現疼痛時，會建議透過口服藥物、復健物理治療與增生注射治療，搭配適度休息與工作姿勢調整，9成以上的網球肘都能大幅緩解疼痛；臨床上仍有4至11%的患者，無法藉由保守治療獲得明顯改善，一旦頑固性疼痛持續6個月以上，且影響日常生活工作，建議考慮進一步手術治療。

賴禹呈強調，若採取傳統開放式手術治療頑固性網球肘，須切開5公分的手術傷口分離淺層筋膜與伸指肌群，再針對深層伸腕橈短肌進行清創修補，缺點會破壞到淺層軟組織，與修復過程中可能造成的沾黏，術後恢復期與疼痛緩解平均長達12週。

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賴禹呈指出，肘關節鏡施行微創手術，過程會將手術傷口縮小至1公分，手術方式則為透過內視鏡從關節內部清除發炎組織，術後配合使用護具與增生治療促進組織修復，過程中會大幅減少淺層組織的破壞，精準處理病灶。

賴禹呈提醒，若肘部出現疼痛情形，應先停止造成網球肘的運動或工作，讓患部充分休息，避免持續重複的動作，減少肌肉筋脈勞損誘發網球肘，但若症狀遲遲未改善，則會建議患者考慮接受手術，儘快恢復生活品質。（編輯：陳仁華）1120307