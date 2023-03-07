商管校系參採數學不一 全教總：學生負擔沒減少

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（中央社記者陳至中台北7日電）全教總今天指出，108課綱高中階段數學科分流，但因大學參採科目百花齊放，尤其是商管校系，有些採數A、有些採數B，考生在追求「最大志願選填數」的人性下，只能同時選考。

全教總今天發出新聞稿指出，112年學科能力測驗同時選考數A、數B的人數，由111學年度的6萬餘人，提高為7萬餘人，6科全選的比率也提高，顯示108課綱實施後，學生負擔沒有減少，反而因數學由1科變2科，而使學生必須選考比過去更重的數學分量。

全教總高中職委員會主委張瓊方接受中央社電訪表示，主因是大學參採科目百花齊放，「分流理想是好的，但策略是有問題的。」數A、數B各有特有單元，造成學生無論選擇那個版本，都要另花時間補足另一版本的內容。

張瓊方提到，部分文組的大學校系，仍堅持採計數A，甚至採計分科測驗的數甲，在追求「最大志願選填數」的人性下，許多考生只能同時選考。

張瓊方也提到，在現行數學領綱中，學生依規定選讀數B後，若要銜接數乙，須於高二升高三的暑假自學40小時到60小時的線上課程，數A則可直接銜接。恐怕多數學生都寧可先修數A，使數B邊緣化，這與108課綱強調分流的理想背道而馳。

全教總呼籲，教育部檢討108課綱，大學也要檢討參採科目的必要性，不要扼殺原先給予學生多元探究的彈性。（編輯：陳政偉）1120307