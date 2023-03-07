越南前兩個月輸出近3萬勞工 台灣占一半居冠

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（中央社記者陳家倫河內7日專電）越南今年前兩個月共輸出近3萬名勞工，其中台灣為最大市場，共引進約1.5萬人。越南官員表示，具海外工作經驗的勞工有助越南的經濟社會發展，返國後應有效利用與動員。

越南去年3月15日開放國境，終結鎖國防疫政策。越南經濟與都市報（Kinh Te Do Thi）報導，今年前2個月，越南輸出2萬8429名勞工，全年目標達成率約25%，與去年同期相較，成長20多倍。

根據越南勞動榮軍與社會部海外勞工管理局統計，今年前2兩個月，台灣總共以1萬4609人成為引進最多越南勞工的市場、日本1萬2473人、新加坡250人、中國239人與韓國230人等。

另一方面，若單以今年2月來看，越南出國工作人數為6601人，年成長超過13倍。其中，日本3470人、台灣2690人，其餘則前往新加坡、韓國與中國等。

越南勞動榮軍與社會部計劃在2023年輸出約11萬至12萬名勞工到海外工作，截至今年前兩個月已完成全年目標約25%。

報導表示，近來越南勞工出國工作在質與量都取得進步；勞務輸出市場逐漸擴大，尤其是日本、韓國、台灣等薪資高、條件好的市場。此外，澳洲、紐西蘭、德國、捷克、斯洛伐克、羅馬尼亞等新的勞務市場則已開放。

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越南勞動榮軍與社會部副部長阮伯歡（Nguyen Ba Hoan）表示，同樣的工作，國外薪資高於越南，這對國家外匯收入貢獻顯著，有助增加存款並改善勞工個人與家庭的生活。

他還說，出國工作的勞工回國後將成為越南經濟和社會發展的資源，有助推進越南的工作風氣與勞動紀律，也是越南與國際間的文化橋梁。因此，在促進國家社會經濟發展上，應動員和有效利用這些返國的勞動力。（編輯：韋樞）1120307